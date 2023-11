Ces quartiers de Lyon qui se développent à l'ombre de la Part-Dieu

. Mais aussi à ses autres quartiers d'affaires, situés à proximité du centre-ville et des gares. Une entreprise qui s'installe choisit souvent la Part-Dieu, puis grandit ailleurs. « Lyon offre une profondeur de marché qui répond à toutes sortes d'attentes », célèbre Jérôme Pouffier-Adnet, directeur du développement du promoteur DCB International.

Deux autres secteurs se distinguent à proximité immédiate du centre-ville. A l'est, le Carré de Soie affiche une moyenne annuelle de 14.400 m² placés en neuf depuis dix ans, auprès d'entreprises qui recherchent une connexion directe avec La Part-Dieu d'une part et l'Celui de Vaise, dans le 9e arrondissement, a, lui, profité de l'arrivée de la ligne D du métro à la fin des années 1990.

La tour Incity reste la plus haute de la Part-DieuLe projet de construction de M +, un programme de 30 000 m², est en cours dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. Il s'agit du seul projet immobilier de bureaux en dehors de Paris qui a réussi à attirer des investisseurs. Le développement du quartier vise à attirer davantage d'entreprises et à devenir un marché alternatif à la capitale. Lire la suite ⮕

