Ces places de Toulouse que certains habitants veulent voir devenir piétonnes

Ainsi, chacun est invité à proposer des idées de projet sur son quartier, puis, à choisir celles qui lui tiennent le plus à cœur dans la limite du budget total de 8 millions d’euros. À noter cependant que 'les idées de projet relatives à la transition écologique seront privilégiées'.

Peut-être est-ce dernier point qui donne une vision tronquée de l'exercice d'ailleurs, puisque parmi les plus de 600 propositions envoyées, on découvre énormément de projets relatifs à la piétonnisation, aux voies cyclables, et à la limitation de la voiture dans l'espace public.

Ainsi, pour un(e) Toulousain(e), ce sont les rues Pargaminières, Gambetta, Rémusat, et Poids de l'huile, soit quasiment tous les accès à la place du Capitole, qu'il faut purement et simplement rendre piétons et ainsi 'créer un vrai centre piéton', à Toulouse.

Même chose pour la place de la Bourse, pour cet(te) autre Toulousain(e) qui veut empêcher les voitures d'y accéder. 'Je parle des rues Sainte-Ursule, Bourse, Clémence Isaure, Cujas et Prieuré' qui 'mériteraient d'être piétonnes', explique ainsi cet habitant.Wilson, Daurade, Bourse... Des places piétonnes ?

'Moins de bruit, moins de pollution, moins de risques d'accident', promet-il. La place de la Daurade est aussi concernée dans une autre proposition, qui veut donc couper la circulation entre la rue Malbec et la rue Jean-Suau sur cette place.

