Ces musiciens dépoussièrent les cérémonies funéraires avec des mélodies sur mesure

Dans ces moments difficiles, ce n’est pas forcément la première chose à laquelle on pense, et pourtant : la musique a une importance capitale dans le rite des funérailles. Elle rend hommage au défunt et unit les endeuillés dans une émotion partagée. Voilà pourquoi ces deux musiciens et officiants funéraires la mettent au cœur de la cérémonie.

créée en 2020, la Coopérative funéraire de Rennes était alors la troisième de ce type ouverte en France. Cette société coopérative d’intérêt collectif garantit une gestion désintéressée, dans un secteur aux tarifs souvent jugés opaques« au moins deux fois : une première pour l’administratif, puis une seconde pour préparer la cérémonie. On les suit de A à Z, on y prend grand soin ».

« la musique et les chants interviennent quand les mots sont insuffisants. Cela permet de traduire quelque chose qu’on n’arrive pas à exprimer »« on conseille les gens, car tous les titres n’ont pas la même intensité en émotion, qu’elle soit véhiculée par la musique ou les paroles,On demande qui était le défunt, qui êtes-vous, vous, aussi, les proches. headtopics.com

Mais en la matière, tout ou presque reste encore à inventer. Ce que s’évertuent à faire ces deux passionnés : Pour ce supporter du Stade rennais, c’est l’hymne du club qu’il a encouragé les proches de diffuser :

France Actualités

Lire la suite:

OuestFrance »

Elle sentait des mouvements dans son oreille, une araignée s'était installée dans son conduit auditifUne femme s'est rendue dans une clinique après avoir eu des difficultés à dormir pendant plusieurs jours. Les médecins ont alors trouvé une araignée, qui s'était installée dans son oreille. L'insecte avait même mué dans son conduit auditif. Lire la suite ⮕

Après la liquidation de l'entreprise où elle était directrice adjointe, elle réembauche ses anciens collèguesVIDÉO - Après la liquidation en janvier 2022 de l’entreprise adaptée Manudor où elle était directrice adjointe, Esin Gunes, 22 ans à l’époque, a fondé Allure, spécialisée dans l’emballage des produits cosmétiques. Lire la suite ⮕

Israël : ces volontaires qui travaillent dans les fermes des kibboutz pour remplacer les agriculteursDepuis l'attaque du Hamas en Israël, lancée le 7 octobre dernier, les fermes des kibboutz sont abandonnées et il manque plus de 10.000 ouvriers agricoles. Alors pour nourrir les animaux, récolter les fruits et légumes et nourrir l'État hébreu, des volontaires se rendent, au péril de leur vie, dans ces fermes pour travailler. Lire la suite ⮕

Les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces communes de l'AinLes pneus neige seront obligatoires du 1ᵉʳ novembre 2023 au 31 mars 2024 dans 156 communes de l'Ain. Secteurs, amendes... voici tout ce qu'il faut savoir. Lire la suite ⮕

Ces employés volent 2,5 millions d'euros de cosmétiques dans leur entreprise161 palettes de cosmétiques L’Oréal ont été dérobées par des employés de la société Bolloré Logistics à Oudalle, près du Havre (Seine-Maritime). Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Rouen ont réussi... Lire la suite ⮕

Chasse à la palombe dans les Pyrénées : ces menaces qui pèsent sur les chasses traditionnellesLa chasse à la palombe au filet fait l’objet d’une dérogation, mais jusque quand ? La Ligue de protection des oiseaux et l’association One Voice mènent une guerre contre les chasses traditionnelles, qui concernent pourtant un faible nombre de... Lire la suite ⮕