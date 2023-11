Ces chiffres insolents qui prouvent la bonne santé de TikTok

ne s'est jamais aussi bien porté qu'en 2023, comme le montre le nombre de téléchargements de l'application effectués cette année., où certains s'attendent à une éventuelle interdiction complète de l'application, on aurait pu croire que l'année 2023 serait difficile pour TikTok. Et ce d'autant plus quesur ce dossier brûlant. Et pourtant, que nenni.

Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il dépasse en trois trimestres les achats effectués durant toute l'année 2021, achats qui s'élevaient alors à 1,681 milliard de dollars. Autant dire que si l'application de vidéos courtes continuait sur cette lancée, elle pourrait bien établir à la fin du mois de décembre une record absolu.Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Astrologie 2023 : ces deux signes qui pourront compter sur la chance ce mardi 31 octobreActu et exclus People Lire la suite ⮕

L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugby 2023L'équipe sud-africaine a remporté la finale de la Coupe du monde de rugby avec une victoire de 12 à 11 contre les All Blacks. Le mondial 2023 a été marqué par un niveau de jeu jugé faible et un écart de score record de 42,4 points. Lire la suite ⮕

Wissem Morel, nouvelle Miss Normandie, compte bien « profiter à fond » de son annéeLa jeune femme de 21 ans a été sacrée Miss Normandie 2023 lors de l’élection qui s’est tenue samedi 28 octobre 2023 au Parc des expositions de Caen (Calvados). Lire la suite ⮕

La saison 2023 du cyclisme dans la Manche s'annonce prometteuseNicole Delarue, présidente du comité de la Manche de cyclisme, revient sur une belle saison 2023 et annonce l'accueil de grands événements cyclistes internationaux et nationaux dans le département. Lire la suite ⮕

Coupe du monde 2023 : l'Afrique du Sud, un champion légitime selon Olivier MagneMalgré leurs victoires sur de petites marges, les Sud-Africains sont régulièrement au sommet du rugby grâce à leur stratégie et à leurs joueurs puissants. Le rôle de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber est également souligné. Lire la suite ⮕