Ces actions profiteront de l’évolution de la technologie des batteries selon Bernstein

Investing.com - Selon Bernstein, la transition énergétique nécessitera des batteries plus nombreuses et de meilleure qualité."Pour permettre la transition énergétique, nous aurons besoin de batteries ayant une densité énergétique plus élevée, des temps de charge plus rapides et une sécurité accrue", ont écrit les analystes de Bernstein dans un rapport d'octobre.

Selon eux, plus de 200 TWh de batteries seront nécessaires pour la transition énergétique, tant pour les véhicules électriques que pour le stockage de l'énergie. Pour atteindre cet objectif, il faudra multiplier par 25 les ventes par rapport aux 0,5 TWh de 2022, ont-ils ajouté. Selon Bernstein, les ventes devraient atteindre 14 000 milliards de dollars d'ici à 2050.

"Cela fait des principaux fabricants de batteries l'un des meilleurs domaines d'investissement pendant la transition énergétique", ont écrit les analystes, dirigés par Neil Beveridge, dans la note."Les batteries sont loin d'être banalisées. L'innovation continue permettra aux leaders de l'industrie de rester en tête de la concurrence. headtopics.com

En plus de stimuler la concurrence, cela se traduira par des batteries de meilleure qualité et moins chères, a déclaré Bernstein. La technologie des batteries lithium-ion est restée"essentiellement inchangée" au cours des 30 dernières années - et il y a une limite à l'amélioration de cette technologie - mais cela est sur le point de changer, selon la société.

"L'arrivée du SSB changera probablement la donne", écrit-elle en faisant référence aux batteries à l'état solide. Le SSB promet d'être la plus grande avancée depuis la commercialisation de la batterie et sera probablement un"moment iPhone" pour l'industrie. headtopics.com

Eclipse lunaire du 28 octobre : ces effets à surveillerActu et exclus People Lire la suite ⮕

Ces 9 aliments riches en vitamine K prendront soin de vos poumons cet hiverLa vitamine K joue un rôle essentiel dans la coagulation du sang mais aussi dans la santé pulmonaire. Découvrez les aliments qui en sont le plus riche. Lire la suite ⮕

Rappel : si vous avez acheté ces yaourts Activia, ne les mangez surtout pasDes yaourts Activia Brassé Nature vendus en grande surface font actuellement l'objet d'un rappel en raison d'un risque d'irritation digestive. Ce rappel concerne la France entière. Lire la suite ⮕

Timberland : ces bottines ultra tendance passent à moitié prixLes bottines pour femme Timberland 6 inch boot en cuir noir bénéficient d’une remise de 50 % chez l’enseigne de sport Courir : vous pouvez les obtenir au prix de 75 euros au lieu de 150 euros. Lire la suite ⮕

Des vacances scolaires à la ferme pour ces enfants de l'AllierDans l’Allier, une ferme pédagogique accueille des enfants. Pendant les vacances scolaires, ils découvrent la vie à la ferme, et font eux-mêmes leur pain et leur beurre… avant la dégustation. Lire la suite ⮕

Twitter: ces 5 chiffres qui montrent l'échec d'Elon Musk, un an après le rachatNombre d'utilisateurs, revenus publicitaires: depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, la plupart des mesures sont en baisse. Sauf la désinformation et les messages haineux. Lire la suite ⮕