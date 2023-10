Ces 3 montres connectées haut de gamme voient leur prix baisser jusqu’a 65% sur ce site

Le marché des montres connectées est aujourd’hui vaste, avec de multiples références vendues à tous les prix. i-Run est un site spécialisé dans le domaine, notamment en ce qui concerne les modèles sportifs. À l’occasion de ses Running Weeks, de nombreuses offres débarquent en ce momentSi vous commandez sur le site, sachez que la livraison est offerte sous 24 heures en ChronoRelais ou sous 48 heures en Colissimo.

Normalement proposé à 849 euros, l’appareil reçoit une remise de 25 %, pour atterrir à un prix de 629 euros.Si vous souhaitez un modèle avec une autonomie incomparable, voici la Garmin Fenix 6 Pro Solar. Sa particularité est de capter l’énergie solaire via son verre Power Glass, pour se recharger de façon continue.Pour ceux qui souhaitant une montre connectée un peu plus accessible et faite pour durer, la Suunto 9 Baro devrait vous intéresser.

Habituellement proposée à 599 euros, c’est une promotion de 65 % qui s’applique sur cette montre connectée, pour atteindre un coût de 209 euros.Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. headtopics.com

Profitez de ces promotions dingues pour choisir votre doudoune pour cet hiverAvec le retour du froid, il est important de bien se couvrir lors des sorties extérieures. Et ça, Amazon l’a bien compris. Retrouvez 5 doudounes à prix mini parfaites pour cet hiver ! Lire la suite ⮕

Nike Air Force 1 : profitez vite de ces 3 paires dont les prix se sont écrasés ces derniers jours30 % de remise sur des Nike Air Force 1 ? Ça force le respect n’est-ce pas, surtout quand c’est le site officiel qui vous en fait profiter ! Découvrons ces paires en promotions. Lire la suite ⮕

Résumé : Liverpool 5-1 Toulouse - Ligue Europa (3e journée)VIDEO - Buts : Jota 9', Endo 30', Nuñez 34', Gravenberch 65', Salah 90'+3 / Dallinga 16' Lire la suite ⮕

Profitez d’une remise supplémentaire sur ce robot lave vitre à prix promoAmazon met encore la barre haute avec ce robot lave vitre de marque Tosima qui vous allège définitivement de la corvée de nettoyage de vos vitres, miroirs et carrelage. Lire la suite ⮕

Profitez de l’iPhone 11 d’Apple à prix bas avec cette offre flash (-43%)Vous souhaitez vous procurer un iPhone à moindre coût ? Rakuten vous propose actuellement l’iPhone 11 en coloris Blanc à -43%, une offre qui fait tomber son prix sous la barre des 460 euros. Lire la suite ⮕

Profitez de la flambée du Bitcoin !Analyse de Marché par Mathieu Lebrun à propos de: BlackRock Inc, BlackRock Inc, BTC/USD, BlackRock Inc DRC. Lire l'Analyse de Marché de Mathieu Lebrun sur Investing.com. Lire la suite ⮕