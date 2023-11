Certains smartphones Huawei considèrent Google comme une menace de sécurité

Certains smartphones de la marque Huawei ont temporairement considéré l'application Google comme une "menace de sécurité". Aujourd'hui, c'est au tour de terminaux Huawei (mais aussi Honor et Vivo) d'alerter leurs propriétaires, quant à la dangerosité d'une application installée sur leur smartphone : Google. Divers smartphones (et tablettes) de la marque Huawei auraient tendance ces derniers temps à afficher une alerte de sécurité à l'encontre de l'application Google.

Ce dernier serait considéré comme une menace de sécurité. Le message d'alerte indique que Google semble constituer un malware, et est ainsi susceptible de faire courir des risques à l'utilisateur. C'est l'application Huawei Otimizer qui est à l'origine de ce message, qui invite d'ailleurs les personnes concernées à désinstaller immédiatement l'application du géant américain. Toutefois, selon divers experts en sécurité informatique, cette notification relève en réalité de la fausse alerte. C'est ce qu'a indiqué notamment le groupe de sécurité, précisant notamment que le champ de recherche rapide de Google était considéré, par erreur, comme un logiciel malveillant sur les smartphones de la marque Huawei

:

