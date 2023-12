Cérémonie en mémoire des militaires morts dans un crash d'avion

Élus, militaires, représentant de l'Etat, membres de l'association Les Ailes brisées et habitants de Val-de-Sos vont se retrouver une nouvelle fois, ce dimanche, devant la stèle dressée à Suc-et-Sentenac en mémoire des sept militaires morts dans le crash de leur avion sur le mont Pioulou, le 17 décembre 2003. Une cérémonie qui, 20 ans après les faits, prendra une résonance particulière alors que pour beaucoup, le traumatisme de cet accident n'est toujours pas surmonté.

Pic de Pioulou "Aline Romeu, la maire de l'époque, m'avait demandé de perpétuer cette cérémonie qui se faisait dans l'intimité, indique ainsi Marie-José Dandine, la maire de Val-de-Sos. C'est une histoire terrible. Parmi les victimes, il y avait une jeune femme de 28 ans, Aude Tissier, qui était la première pilote instructrice de gros-porteur. J'ai rencontré il y a quelques jours son mari, Christophe Lapierre, qui est beaucoup trop traumatisé encore aujourd'hui pour participer à la cérémonie et qui a préféré venir se recueillir seul devant la stèl





