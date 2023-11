Cercueils en couleurs, « nettoyage social » dénoncé par les associations... l'info en Île-de-France

Dans le nord de la capitale (18e), deux corps ensanglantés ont été retrouvés par les pompiers. Une enquête a été ouverte et elle a été confiée au 2ᵉ district de police judiciaire.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un message a été projeté et des affiches placardées sur la façade du siège du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) par des associations. Le but ? Dénoncer un « nettoyage social » dans la région...

Le département du Val-d'Oise a, lui, été frappé par deux terribles drames dimanche. À Vémars, un gendarme s’est suicidé après avoir tué ses trois filles... Tandis qu'à Sarcelles, quatre personnes ont perdu la vie dans un accident. headtopics.com

À quelques jours du 1er-Novembre enfin, actu Paris vous emmène dans les bureaux d'une agence des Pompes générales de France où il est possible de choisir parmi 209 couleurs celle qui recouvrira la dernière demeure de son proche.Paris - un homme et une femme découverts morts à leur domicile

Dimanche 29 octobre 2023, un homme et une femme ont été retrouvés morts dans leur appartement situé rue de Torcy, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. Seine-Saint-Denis - JO de Paris 2024 : des associations dénoncent un « nettoyage social » en Île-de-France headtopics.com

Dimanche 29 octobre 2023, en fin de soirée, le siège du comité d'organisation des Jeux a été visé par une action du collectif 'le revers de la médaille'.Le gendarme a tué ses trois enfants avant de se suicider dimanche 29 octobre 2023 à Vémars, dans le Val-d'Oise.Terrible bilan après un accident de la route dimanche 29 octobre 2023 à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Quatre personnes sont décédées.

Elena Faliez, élue Miss Île-de-France 2023, se prépare pour Miss France
Après avoir été élue Miss Paris en juin, Elena Faliez réalise son rêve de jeune femme en étant sacrée Miss Île-de-France 2023. Elle se prépare maintenant pour le concours Miss France le 16 décembre 2023.

Le DigiTruck reprend sa tournée en Île-de-France
Depuis la rentrée 2023, le DigiTruck sillonne à nouveau les routes d'Île-de-France, offrant des formations numériques gratuites au grand public. Après avoir fait escale dans plusieurs communes, il s'est installé à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, pour deux semaines. Une cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des partenaires Huawei et WeTechCare. Le DigiTruck restera dans les Hauts-de-Seine jusqu'au 4 novembre avant de poursuivre sa tournée en Île-de-France.

À 27 ans, Rémi Ducrocq devient Mister Île-de-France : « J'ai beaucoup de chance »
Le Parisien originaire du Nord tentait pour la seconde fois d'accéder à un titre régional. Salarié d'une grande enseigne de bricolage, il espère désormais décrocher en février prochain le titre de Mister France.

