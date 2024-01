Censure de 32 articles de la loi sur l'immigration et l'intégration

Le Conseil constitutionnel a censuré, jeudi 25 janvier, 32 des 86 articles de la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Soit plus du tiers des mesures de ce texte écrit avec la contribution des Républicains et adopté grâce aux voix des députés du Rassemblement national, le 19 décembre.

« la censure de nombreux articles ajoutés au Parlement, pour non-respect de la procédure parlementaire »« le Conseil constitutionnel valide l’intégralité du texte du gouvernement : jamais un texte n’a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d’exigence pour l’intégration des étrangers !





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Conseil des ministres cette semaineIl y aura un conseil des ministres cette semaine, mais les détails restent incertains. Le président de la République choisira-t-il un nouveau Premier ministre ?

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Le nouveau Premier ministre français est menacé d'une motion de censureL'opposition menace de recourir à une motion de censure si le nouveau Premier ministre ne sollicite pas la confiance du Parlement. D'autres voix de gauche se sont également jointes à cette demande.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces faits divers qui ont marqué le département cette annéeComme chaque année, le Gers a connu son lot d’événements tragiques. Accidents de la circulation, féminicides, agressions et vols en tout genre, le département, l’un des plus paisibles de France, peut parfois voir son quotidien bouleversé. Voici les faits divers qui ont marqué les habitants en cette année 2023.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces évènements sportifs qui ont marqué le département cette annéeArrivée historique du Tour de France à Nogaro, les juniors du RCA sacrés champions de France, deuxième montée consécutive pour les basketteuses gimontoises… Retour sur les évènements sportifs qui ont marqué l’année 2023 dans le Gers.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Migraine : cette maladie qui prend la têteParce qu'elle touche 15% de la population mondiale, soit près d'1 milliard d'individus, 136 millions à l'échelle de l'Europe et pas moins de 7 millions de personnes en France, la migraine nous semble banale. Pourtant, une grande partie des migraineux n'a pas conscience de l'être, refusant de reconnaître leur souffrance et demeurant incapables de lui donner un nom.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

De premières annonces de l’exécutif attendues cette semaineLe premier ministre a affirmé clairement sa volonté (…) d’aller vite, dans la semaine pour un certain nombre de premières annonces. Parmi les sujets les plus urgents figurent celui des « négociations commerciales » sur les prix de l’alimentation, celui des « crises que traversent un certain nombre de secteurs » et certains sujets en termes de « simplification ».

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »