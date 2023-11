Céline : le calme après la tempête. Plus aucun foyer privé d'électricité dans les Pays de la Loire

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

Croisière sur la Loire : une expérience unique pour découvrir les Châteaux de la LoireLa Compagnie Croisieurope propose une croisière sur la Loire pour découvrir les fameux Châteaux de la Loire. J'ai embarqué pour devenir marin d'eau douce. Lire la suite ⮕

Croisière sur la Loire : une expérience unique pour découvrir les Châteaux de la LoireLa Compagnie Croisieurope propose une croisière sur la Loire pour découvrir les fameux Châteaux de la Loire. J'ai embarqué pour devenir marin d'eau douce. Lire la suite ⮕

Tempête Céline : 12 départements en vigilance orange, la Loire-Atlantique particulièrement touchéeMétéo France a placé 12 départements en vigilance orange à cause de la tempête Céline. La Loire-Atlantique a été particulièrement touchée, avec plus de 140 interventions des pompiers. Des personnes ont été isolées dans un musée à Cordemais et un bâtiment du camping Mindin a été touché à Saint-Brévin. Lire la suite ⮕

Intempéries en Loire-Atlantique : plus de 140 interventions des pompiersLe phénomène tempétueux et les coefficients de marée importants ont provoqué des inondations en Loire-Atlantique. Les pompiers ont réalisé plus de 140 interventions pour mettre à l'abri les personnes isolées et pomper l'eau dans les habitations. Aucun blessé n'est à déplorer. Lire la suite ⮕

Accident minier au Kazakhstan : 42 morts, le plus meurtrier de l'histoire du paysLe bilan de l’accident minier survenu samedi 28 octobre dans un site d’ArcelorMittal au Kazakhstan est monté à au moins 42 morts, ont annoncé dimanche les autorités, ce qui en fait le plus meurtrier de l’histoire de ce pays d’Asie centrale. Lire la suite ⮕

Les énergies renouvelables doivent progresser plus rapidement dans les pays du sud estime un rapportL'agence internationale pour les énergies renouvelables plaide pour une refonte de l'architecture financière mondiale afin de soutenir ces nations dans la transition énergétique. Lire la suite ⮕