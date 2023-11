Cécile Thomas prend la direction du Réseau Entreprendre en Haute-Garonne

Cécile Thomas a pris ses fonctions ce mois-ci en tant que nouvelle directrice de l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne qui accompagne et finance les créateurs d'entreprise. Elle succède à Laurence Arnould-Lhuillier. C'est un peu un retour aux sources pour Cécile Thomas puisqu’elle avait commencé sa carrière professionnelle en tant que chargée d’études et de communication au sein de l’association entre 2009 et 2014.

Un parcours dans le monde de l'entrepreneuriat Âgée de 37 ans, mariée et mère de deux enfants, originaire du Lot, CécileThomas est diplômée de Sciences Po Toulouse (promotion 2009). Après son passage dans le Réseau Entreprendre, elle rejoint en 2014 In Extenso (conseil et expertise comptable) au poste de responsable du pôle création / reprise d’entreprises.

