Ce « vélo électrique » doté de trois batteries impressionne par son autonomie record

Source : Fiido Fiido est une marque chinoise de vélos électriques principalement connue pour ses modèles compacts et pliants. Nous avions d’ailleurs testé le Fiido D11 en 2020, pour un bilan correct mais pas non plus époustouflant. Ce constructeur semble désormais viser une autre catégorie de VAE, celui du vélo tout chemin taillé pour le trekking. Son site français met en tout cas en exergue un tout nouveau modèle nommé Titan.

Source : Fiido Source : Fiido Source : Fiido Ce faisant, ce Fiido Titan serait en mesure de parcourir jusqu’à 400 kilomètres, soit une valeur gargantuesque pour un vélo électrique. Évidemment, la marque ne précise pas avec quel mode d’assistance cet exploit est possible. Pour rappel, les entreprises aiment communiquer des rayons d’action généralement prometteurs et aguicheurs, mais calculés avec le mode 1.

