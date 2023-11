Ce vélo électrique doté d’une autonomie monstrueuse coûte 1 000 € de moins grâce à cette offre reconditionnée

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La marque Winora ne vous dit rien ? Ce constructeur existe depuis 1921 et est experte dans le domaine des vélos de ville. Loin d’être novice dans le domaine, le fabricant compte un bon nombre de références comme le Yucatan X8. Ce modèle est adapté pour de longues balades en ville avec son lot d’équipement lui assurant fiabilité et confort.

Ils sont un cran en dessous des Schwalbe équivalents en ce qui concerne la filtration des vibrations, mais le confort est assuré grâce à une selle Selle Royal Wave bien rembourrée, et l’adhérence est optimale. Il ne manque pas d’équipement. On trouve des garde-boue tubulaires en métal à l’avant, longs et munis de bavettes. À l’arrière, le garde-boue est solide, bien qu’un peu court pour les projections.

