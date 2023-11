Ce serait une “catastrophe” : au Liban, la guerre à Gaza inquiète et impacte une économie aux abois

Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, telle est l’ambiance qui règne dans l’établissement et bien d’autres commerces, alors que beaucoup redoutent que le Liban ne soit entraîné dans une guerre avec l’État hébreu.Elle est destinée à un public non arabophone.Tentez de remporter une invitation pour « Un hiver à Yanji » d’Anthony Chen, au Forum des images.

RFI: ArcelorMittal sommé de quitter le Kazakhstan après sa plus grave catastrophe minière depuis l'indépendanceLe Kazakhstan veut nationaliser les sites d'ArcelorMittal après au moins 32 morts dans une mine

LESECHOS: Plus de 8.300 personnes sont mortes à Gaza depuis le début du conflitAu moins 8.306 personnes - dont 3.457 mineurs - ont été tuées à Gaza depuis qu'Israël a commencé ses bombardements de représailles contre l'enclave, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Ce chiffre inclut également 2.136 femmes et 480 personnes âgées, ajoute le communiqué. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les hôpitaux de Gaza fonctionnent à peine en raison du manque d'électricité et de fournitures

EUROPE1: Israël-Hamas : un premier groupe d'étrangers et de binationaux arrivé en Egypte depuis GazaCe mercredi, selon un responsable égyptien, un premier groupe, notamment de femmes et d'enfants, étrangers ou binationaux sont arrivé en Égypte après être sortis de la bande de Gaza bombardée sans répit par Israël.

OUESTFRANCE: Guerre Israël-Hamas : 15 soldats israéliens tués depuis mardi à Gaza, annonce TsahalL’armée israélienne a annoncé, mercredi 1er novembre, que 15 de ses soldats avaient été tués depuis la veille dans la bande de Gaza, où elle multiplie les opérations terrestres dans sa guerre face au Hamas.

MEDIAPART: Quinze soldats israéliens tués dans les combats à Gaza depuis mardi (armée)L’armée israélienne a annoncé mercredi que 15 de ses soldats avaient été tués depuis la veille dans la bande de Gaza, où elle multiplie les opérations terrestres dans sa guerre face au Hamas palestinien.

COURRIERINTER: Premières évacuations depuis Gaza, Israël bombarde un camp de réfugiés palestiniensDes centaines de blessés palestiniens et d'étrangers ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne q...

