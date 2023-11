« Ce n’est pas la première ni la dernière » : à Quimper, les commerçants entre deux tempêtes

Dans le centre-ville de Quimper (Finistère), ce lundi 30 octobre 2023, les sacs de sable et les pans de bois retenus par de la mousse isolante entourent toujours les entrées et vitrines de certains commerces, situés rue René-Madec et Quai de l’Odet., confie lundi matin une commerçante de prêt-à-porter, alors qu’elle continue d’éponger.

Dans le centre-ville de Quimper (Finistère), ce lundi 30 octobre 2023, les sacs de sable et les pans de bois retenus par de la mousse isolante entourent toujours les entrées et vitrines de certains commerces, situés rue René-Madec et Quai de l’Odet., confie lundi matin une commerçante de prêt-à-porter, alors qu’elle continue d’éponger.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Le Finistère en vigilance jaune crues et vagues-submersion, lundi et mardiAprès la tempête Céline, samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023, et Ciaran, attendue en milieu de semaine, le Finistère est placé en vigilance jaune, lundi 30 et mardi 31 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Défaite amère pour le club de Quimper malgré une prestation convaincanteLe club de Quimper a subi hier soir sa cinquième défaite consécutive, malgré une prestation convaincante. Les joueuses finistériennes ont montré un bon niveau de jeu et auraient pu prétendre à la victoire finale avec un scénario plus favorable. Ema Labosova, première à la table, a remporté les deux premiers sets avant de rencontrer des difficultés face à Rachel Moret. Malheureusement, le club de Quimper n'a pas réussi à inverser la tendance et a dû concéder la défaite. Lire la suite ⮕

Les premières assises du commerce à Quimper : présentation de la nouvelle plateforme internet QuimperCommerces.bzhLes élus locaux et l'agence Concept ont présenté la nouvelle plateforme internet QuimperCommerces.bzh lors des premières assises du commerce à Quimper. Le site vise à mutualiser les informations pour améliorer l'attractivité en ligne des commerçants de tous les quartiers. Il fournira les adresses, la géolocalisation, les horaires, descriptions, photos, offres et événements des commerces, ainsi que des informations pratiques sur la ville. Les commerçants ont un peu plus d'un mois pour enrichir le site avant sa mise en ligne en décembre. Lire la suite ⮕

Des commerces du centre-ville de Quimper touchés par des mesures restrictivesPlusieurs commerces du centre-ville de Quimper ont été affectés par les mesures restrictives mises en place par la mairie. Malgré cela, la mairie a pris des mesures pour atténuer les conséquences. Bernard Kalonn, adjoint à la maire de Quimper, a expliqué avoir passé une partie de la soirée à évaluer la situation. Lire la suite ⮕

Attentat de Notre-Dame à Nice: l'émotion, trois après aprèsVIDÉO - Trois ans jour pour jour après l'attentat qui avait fait trois victimes, un hommage a été rendu à la basilique de Nice. Un dépôt de gerbe et une messe avec les familles ont notamment été organisés. Lire la suite ⮕