Ce matelas Emma est à -40% en ce moment, l'occasion de rêve pour changer de literi

Accord provisoire entre Ford et le syndicat automobile après plus de 40 jours de grèveLe syndicat américain de l’automobile UAW a annoncé mercredi avoir trouvé un « accord provisoire » avec Ford, après 41 jours de grève chez le constructeur et ses deux grands concurrents aux Etats-Unis, General Motors et Stellantis. Lire la suite ⮕

La saga Astérix décryptée en 40 albums : « Le Bouclier arverne » ou le tabou de la collaborationLe bouclier Arverne Lire la suite ⮕

Le debrief Bourse du 27 octobre : Le CAC 40 sous pression avec SanofiPour cette dernière séance, la Bourse de Paris se retrouve en baisse. Au programme du jour on avait les données américaines sur l'inflation qui n'ont pas réservé de mauvaise surprise aux investisseurs Lire la suite ⮕

Voici le régime qui limiterait le déclin cognitif chez les femmes après 40 ansSelon une récente étude, un régime alimentaire réduirait le risque de déclin cognitif en particulier chez les femmes de plus de 40 ans. Lire la suite ⮕

Nouvel immeuble évacué à Bayonne : « 40 bâtiments sont actuellement sous surveillance »L’élu délégué aux questions d’hygiène et de sécurité de la Ville de Bayonne, Serge Arcouet, dit son « agacement » face aux propriétaires et occupants de logements qui « refusent de voir que les bâtiments vieillissent » Lire la suite ⮕

Ce Lot-et-Garonnais de 40 ans lance son premier vernissage en art digitalYohann Rochard crée depuis 2 ans des œuvres d'art grâce à des outils du numérique. Son premier vernissage est organisé le 3 novembre à la boutique Occase Home à Agen. Lire la suite ⮕