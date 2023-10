Ce Français pourrait devenir le meilleur enseignant du monde et gagner près d’un million d’euros

Nicolas Gaube est en lice pour gagner le prix du meilleur enseignant du monde le mercredi 8 novembre 2023. (Photo : Nicolas Gaube)Il vient de Béziers, dans l’Hérault, et pourrait devenir le meilleur professeur du monde. Nicolas Gaube enseigne les sciences et vie de la terre au collège, depuis près de quinze ans.

Une sorte de prix Nobel de l’éducation qui offre une récompense d’un million de dollars, environ 945 000 €, au professeur distingué. S’il gagne cet argent, il se reprend,« Les élèves français sont les plus stressés de l’OCDEGhana, Chili, Afrique du Sud, Pakistan, Ukraine, Inde…

Après un rapide passage en région parisienne au début de sa carrière en 2001, Nicolas Gaube enseigne depuis une vingtaine d’années les Sciences et vie de la terre dans un collège de Béziers (Hérault) accueillant des élèves en difficultés scolaires, économiques ou familiales. headtopics.com

explique-t-il. Le nom de sa chaîne, « Un prof heureux », traduit l’enthousiasme qui l’anime au quotidien. Mais face à l’actualité qui peut s’avérer tragique – comme la mort de Dominique Bernard, professeur de français tué à Arras, dans le Pas-de-Calais, le 13 octobre 2023 –

« Si vous êtes là, vous êtes légitimes. Vous avez réussi un concours qui est très exigeant. Vous avez le droit de faire ce métier-là.

