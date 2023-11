Ce fauteuil Ikea vendu 37 euros coûte désormais 2 300 euros : voici la liste des meubles que vous pourriez rev

Il y a quelques mois sur le site spécialisé Selency, il était revendu pour la somme de 2 300 euros, soit 63 fois plus. Une dizaine de meubles concernés D'autres objets de la célèbre marque suédoise se revendent aujourd'hui à prix d'or. C'est le cas de l'étagère Guide, née de l'esprit de Niels Gammelgaard en 1985. Vendu à 65 euros il y a près de 40 ans, le meuble vaut maintenant 1 629 euros.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Italie : 300 000 euros pour des conférences, une enquête ouverte contre un membre du gouvernementC’est le ministre de la Culture italien qui a lui-même saisi le gendarme de la concurrence au sujet d’un historien d’art membre de son ministère qui aurait empoché au moins 300 000 euros en marge de sa fonction

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

FRANDROID: HTC Vive XR Elite : économisez 300 euros sur AmazonHTC a sorti un tout nouveau casque de réalité virtuel : le Vive XR Elite. Un casque haut de gamme qui mise que la réalité mixte, un mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée. Si vous êtes intéressé et souhaité découvrir cette expérience qu’offre ce casque, sachez qu’il faut y mettre le prix fort, mais grâce à Amazon, il est possible d’économiser 300 euros.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

BFMTV: En trois ans, les loyers impayés ont explosé de 300% en région parisienneVIDÉO - De plus en plus de foyers ont du mal à payer leur loyer. Cela fait pourtant partie des dépenses incontournables. Ce phénomène a augmenté de 300% en trois ans en région parisienne.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LACROIX: Pinchas Goldschmidt : « Les actes antisémites ont augmenté de 300 % en Europe »La Conférence des rabbins européens a lancé, mardi 31 octobre, un appel aux dirigeants européens, réclamant une meilleure protection des communautés juives. Pour La Croix, son président décrit la montée de l’antisémitisme en Europe et en Russie depuis les attaques du 7 octobre, et s’inquiète quant à leur sécurité.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Plus de 300 000 policiers et soldats déployés pour sécuriser les bureaux de vote aux PhilippinesAu moins dix morts et plusieurs incidents de violence ont été signalés lors des élections aux Philippines. Malgré cela, les élections se sont déroulées dans le calme selon le Mouvement national des citoyens pour des élections libres (Namfrel).

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Bonnes affaires : près de 300 jouets bradés à la ludothèque de BayeuxComme chaque année, la ludothèque de Bayeux (Calvados) propose des jouets à petits prix, certains neufs. Une grande vente est organisée samedi 4 novembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕