Ce déguisement Mercredi Addams en promo fait un carton à l’approche d’Halloween

Si vous aimez la Famille Addams, et plus encore la série Netflix Wednesday, et si vous avez partagé la série avec vos enfants, sachez que pour Halloween, vous pouvez recréer la scène du bal avec la robe noire portée par Mercredi pendant l’épisode. Prévue pour les adolescentes de 13 à 14 ans, cette robe peut convenir jusqu’à une taille de 164 cm : elle pourra donc s’adapter au plus grand nombre.

la robe de bal de Mercredi, reproduisant la tenue portée par le personnage dans l’épisode du bal de la série Netflix, est à 39 euros au lieu de 45,99 eurosPour vous permettre de vous déguiser en famille sur le thème de la Famille Addams, la robe de bal de Mercredi proposée en promotion sur Cdiscount reproduit assez fidèlement le costume porté par le personnage dans la série.

Les déguisements de Mercredi Addams en vogue pour HalloweenLes recherches de déguisements et maquillage de Mercredi Addams ont explosé de +700% et +750% sur Google lors des 30 derniers jours. Lire la suite ⮕

La Box TV Android de Cdiscount : accédez à vos applications de streaming préférées sur votre téléviseurProfitez de l'interface claire et précise de la Box TV Android de Cdiscount pour regrouper toutes vos applis de vidéo ou de musique. Avec le processeur Allwinner H616, vous pouvez profiter d'une image en 4K UHD. Compact et discret, ce boîtier s'adapte à tous les intérieurs. Disponible chez Cdiscount au prix de 32,77 euros. Lire la suite ⮕

Abri de jardin en acier galvanisé à prix réduit chez CdiscountCdiscount propose un abri de jardin en acier galvanisé à petit prix. Robuste et durable, il résiste au vent, à l'humidité et aux variations de température. Avec ses dimensions de 141 x 76 cm, il offre une grande capacité de rangement. Moderne et facile à intégrer, il est disponible à 179,90 euros avec livraison gratuite. Lire la suite ⮕

Banquette clic-clac 3 places en promotion chez CdiscountProfitez de cette offre spéciale sur une banquette clic-clac 3 places à 249,50 euros au lieu de 419 euros chez Cdiscount. Livraison en une semaine. Ne tardez pas à vous installer confortablement chez vous ! Lire la suite ⮕

Friteuse sans huile Aigostar en promotion sur CdiscountProfitez de cette offre exceptionnelle sur la friteuse sans huile Aigostar : 79,99 euros au lieu de 139,99 euros. Livraison gratuite et paiement en 4 fois disponible. Lire la suite ⮕

Veste chauffante avec batterie intégrée en promotion sur CdiscountProfitez de la promotion sur une veste chauffante équipée d'une batterie de 10 000 mAh, offrant une autonomie de 10 heures. Disponible en taille L ou S, cette veste de qualité est proposée à seulement 79,99 euros sur le site Cdiscount. Livraison rapide et gratuite, paiement en 4 fois possible. Lire la suite ⮕