Ce blouson est idéal pour avoir du style tout en vous protégeant du froid

Un débardeur en coton qui absorbe l’humidité tout en laissant la peau respirer ; (on l’oublie souvent mais il fait toute la différence ! Proche de votre corps, ce débardeur fera office de seconde peau)Une couche isolante, concrètement il s’agit d’un pull en laine ou en coton. Au mieux, on vous conseille d’avoir une pièce avec un petit col montant, qui doublera l’effet de l’écharpe.

Et enfin, la couche du dessus : un manteau ou une veste coupe-vent. Elle vous protège des intempéries (la pluie, le vent). Le mieux est un manteau en laine mélangée ou une parka technique.Il ne faut pas oublier de miser sur un bon blouson. En effet, en plus de nous éloigner du froid, il va aussi nous permettre de sortir sous la pluie.

