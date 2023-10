Caussade : la chapellerie Crambes investit pour son avenir

Classée depuis 2007 Entreprise du patrimoine vivant, la chapellerie Crambes, alors gérée par Thierry Fesquet, le petit-fils d’Auguste Crambes, a été cédée, en 2019, à Catherine et Benoît Besnault, qui ont entrepris de procéder à quelques changements dans la politique de production et le mode de commercialisation des chapeaux et casquettes.

L’ancien système de chauffage au fuel vient d’être remplacé par des pompes à chaleur, qui permettront également de rafraîchir l’air en été. Les éclairages des postes de travail en atelier ont été remplacés par un système à LED, avec l’expertise des entreprises Delzescaux, de Caussade, pour le chauffage, et Fauché de Montauban, pour l’électricité.

