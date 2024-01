Catherine Deneuve : une célébration sur la plateforme MUBI

Qu’est-ce qui fait le mythe Deneuve ? Le port de tête, royal ? Le regard, à la fois glacé et glaçant ? La diction, étrange ? Un peu de tout cela, sans doute. De sa participation timide aux premiers films avec Jacques Demy à sa reconnaissance en tant que figure incontournable du cinéma français, la carrière de Catherine Deneuve est pavée de choix judicieux, téméraires, et souvent étonnants.

Aujourd’hui, c’est la plateforme MUBI qui rend hommage à l’actrice, grâce à un cycle inédit qui lui est consacré, alors qu’elle soufflait en octobre 2023 ses 80 bougies. Intitulée Catherine Deneuve : une célébration, cette rétrospective en ligne vise donc – c’est dans le titre – à célébrer ce que d’aucuns considèrent comme une légende vivante du cinéma français et international. Ainsi, MUBI dit de la comédienne : “Ses choix de rôles sont délicieusement audacieux, des personnages de ‘blondes glacées’ qui cachent derrière leur façade raffinée des désirs dangereux, voire perver





