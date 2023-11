Cassie porte plainte contre P. Diddy pour viol et abus physiques

Leur histoire a pris fin il y a cinq ans. Le rappeur américain Puff Daddy - Sean Combs de son vrai nom - et la chanteuse Cassie , Casandra Ventura pour les intimes, ont formé un couple entre 2005 et 2018 ; une idylle jalonnée de ruptures multiples et d’autant de retrouvailles. Séparée de lui depuis plusieurs années, Cassie a pourtant porté plainte contre son ex-compagnon, ce jeudi 16 novembre, devant le tribunal fédéral de New York.

L'interprète de Me & U revient sur leurs onze ans de relation, affirmant avoir été victime de viol et d’ abus physiques tout au long de son histoire avec l’artiste. Selon le New York Times , qui a eu accès au document judiciaire de 35 pages, Cassie affirme avoir été battue «plusieurs fois par an» par P. Diddy , contrainte de prendre des drogues et d’avoir des relations sexuelles avec des hommes - des gigolos - devant lui. Ou encore, avoir été violée chez elle par ce dernier en 2018 après «qu’elle voulait le quitter





