Cas de rougeole à Nîmes : une dizaine de cas confirmés chez les enfants non vaccinés

Ce lundi matin, des parents d'élèves d'établissements scolaires nîmois ont pu recevoir ce message à intitulé de l'Agence régionale de santé, déjà délivré auprès des personnels de la petite enfance : "Un cas rougeole a été déclaré aux service de l’ARS le 19 mars 2024. Depuis, plus d’une dizaine de cas confirmés parmi des enfants de moins de 2 ans non vaccinés ou incomplètement vaccinés sont en cours d’investigation dans la commune de Nîmes et aux alentours." Une maladire virale très contagieuse Selon les informations recueillies par Midi Libre auprès de l'ARS, le nombre de cas confirmés s'élevait à 12 dans le bassin nîmois en fin de semaine dernière

