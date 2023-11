CARTE. Tempête Ciaran : découvrez les records de rafales près de chez vous

Comme souvent, la Bretagne était la première à recevoir la tempête, et Ciaran restera dans les annales par la force de ses vents. La plus forte rafale a été enregistrée à la pointe sud du Finistère : 207 km/h à la pointe du Raz !

Les îles et les côtes du Finistère, en particulier au nord, ont connu des rafales elles aussi exceptionnelles : des records absolus sont tombés à Batz, Brignogan et à la pointe Saint-Mathieu où le vent a soufflé à plus de 190 km/h.

Voici les rafales maximales enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi dans les stations principales et secondaires de Météo France, diffusées par Des records absolus sont tombés dans une vingtaine de stations : jamais de vent aussi fort n’y avait été enregistré. Ces records se situent principalement dans le nord du Finistère (Brest, Ploudalmézeau, Brignogan, Lanvéoc, Landivisiau…), et le long de la côte nord bretonne.

Avec cette tempête précoce pour la saison, des records mensuels pour un mois de novembre sont tombés à Ouessant (185 km/h) mais aussi dans les terres.Les prévisionnistes s’attendaient à un phénomène exceptionnel, et de fait Ciaran va rester dans les annales. Pour Yann Amice, météorologue à Weather & Co, Ciaran

fera date dans le sens où elle vient de terrasser de nombreux records de vent de 1987, ainsi que certains anciens records de Lothar et Martin (les tempêtes de décembre 1999) Le vent continue de souffler jeudi matin. La circulation est interdite dans le Finistère à tous les véhicules, et est interdite aux poids lourds dans toute la Bretagne. Trois départements demeurent en vigilance rouge, et trente en vigilance orange.

