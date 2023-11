CARTE. Combien Toulouse et la Haute-Garonne comptent de radars et où sont-ils ?

La Ville rose est d'ailleurs, après Paris (40), la ville dans laquelle on en trouve le plus, devant Marseille (20), Nice (20), Montpellier (19) et Lyon (17). Des radars 'nouvelle génération' vont bientôt verbaliser à Toulouse : ce qui vous attendCinquante radars qui ont grandement évolué par rapport aux premiers modèles. On compte ainsi désormais six types de radars différents en Haute-Garonne.

D'abord les radars fixes, les plus classiques, 19 en Haute-Garonne. Installés sur le bord des routes, ils contrôlent la vitesse des conducteurs, par l’avant, par l’arrière, dans un sens ou les deux. Les radars discriminants, neuf en Haute-Garonne, leur ressemblent, mais ils différencient les catégories de véhicules, et notamment les poids lourds des véhicules légers, afin de contrôler les limitations de vitesse spécifiques selon la catégorie du véhicule.On trouve ensuite le radar itinéraire, un seul en Haute-Garonne sur la N125, du côté de Saint-Gaudens, qui fonctionne sur un principe particulier.

Le radar 'vitesse moyenne' (ou radar tronçon) calcule, lui, la vitesse moyenne réalisée sur une portion de route afin d’inciter les usagers à adopter une conduite responsable tout au long de leur trajet. On en trouve deux en Haute-Garonne. Feux rouges et passage à niveau

Enfin, deux types de radar sanctionnent des infractions au Code de la route qui n'ont rien à voir avec la vitesse. Le radar feu rouge pour ceux qui franchissent ou s’arrêtent à cheval sur la ligne d’effet des feux (17, tous dans la métropole de Toulouse), et le radar passage à niveau (2 à Toulouse). Voici la carte des radars en Haute-Garonne. À titre de comparaison, la ville de Lyon dispose de 17 radars contre 40 à Paris.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHEDUMIDI: Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Le chrysanthème, toujours star de la Toussaint dans le Lot-et-GaronneCertains achètent leurs fleurs à la pépinière quelques jours avant d'aller se recueillir au cimetière. D'autres se les procurent sur place le jour même. Des lieux différents pour acheter un même produit : le chrysanthème, fleur indétrônable de la Toussaint.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Lutte contre les LGBTphobies : « Il y a un réel besoin dans le Lot-et-Garonne »Près de six mois après la première Marche des fiertés en Lot-et-Garonne et après l’annonce d’un plan gouvernemental visant à lutter contre les LGBTphobies, le collectif Pride 47 dresse un état des lieux de la situation dans le département

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Lot-et-Garonne : il met le feu à la maison dans laquelle sa famille se trouveUn homme a été mis en examen pour tentative de meurtre. Samedi 28 octobre 2023, il aurait volontairement incendié sa maison de Sainte-Livrade alors que sa famille s'y trouvait.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tarn-et-Garonne: des pompiers et un médecin agressés et blessés lors d'une interventionDes pompiers ainsi qu'un médecin du Smur ont été la cible d'un homme alcoolisé qui s'en est pris physiquement à eux à Valence-d'Agen. Il a été placé en garde à vue et des plaintes ont été déposées.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Main-d’œuvre agricole saisonnière en Lot-et-Garonne : pourquoi ça coinceChaque année, le Lot-et-Garonne accueille des saisonniers en provenance, souvent du Maghreb. La main-d’œuvre locale reste introuvable. C’est un refrain depuis des années.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕