Carolyn Carlson, la grand-mère de la danse contemporaine française

Elle dévore la vie avec ferveur, comme si elle avait 20 ans. Carolyn Carlson se fiche bien d'en avoir quatre fois plus. En juin, sa compagnie créait l'événement à l'Opéra de Paris avec une reprise de Signes, ballet hypnotique sur le mouvement perpétuel.

En octobre, pour son ultime création, avec le chanteur Arthur H le temps de deux représentations inaugurales à la Seine musicale, on l'a même vue danser avec quatre des fidèles membres de sa troupe, espiègle voire chaplinesque avec à la main une canne ironique qu'elle agite en chef despotique ou en fée inspirée, car bien sûr elle est à part, elle en joue ; celle qui se proclame « grand-mère de la danse contemporaine française » a surpris son monde, bondissant ici en renarde avisée, là en maestra sûre de son arche





