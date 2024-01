Caroline de Monaco fête ses 67 ans et célèbre ses 25 ans de mariage

Caroline de Monaco est la reine du jour ! Ce mardi 23 janvier, la princesse souffle sa 67ème bougie. Une date qui est tout particulièrement spéciale pour la sœur aînée d’Albert II et Stéphanie de Monaco. Il y a également vingt-cinq ans, jour pour jour, Caroline disait “oui” au prince Ernst-August de Hanovre. Une union qui était la troisième pour la fille de Rainier de Monaco et l’ex-star hollywoodienne Grace Kelly.

L’occasion parfaite pour se replonger dans les secrets de ses différentes robes de mariée. Remontons le temps et replongeons le 29 juin 1978. Alors que les rayons du soleil inondaient les rues du Rocher, un événement prestigieux se préparait dans le Palais princier, situé en plein cœur de la ville de Monaco. Un an après leur rencontre dans une discothèque new-yorkaise, la princesse Caroline et le banquier Philippe Junot allaient unir leur vie, et ce, malgré les réticences de Rainier III et de Grace de Monaco. Au lendemain d’une cérémonie civile, les jeunes mariés se disaient “oui” religieusemen





GALAfr » / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.