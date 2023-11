« Capital » au Programme TV du dimanche 19 novembre 2023 – Julien Courbet vous donne rendez-vous ce dimanche à 21.10 sur M6 pour un numéro inédit du magazine économique. Et cette semaine, le thème de « Capital » est « Fraude, vol, argent non déclaré : la chasse aux abus est ouverte ».

Fraude, vol, argent non déclaré : la chasse aux abus est ouverteRSA, soins médicaux, arrêts de travail : la traque aux fraudeurs est déclarée ! 470 milliards d’euros, soit 7 230 euros par personne, c’est le montant astronomique des prestations sociales reversées aux Français en 2022 ! Ce modèle de protection qui nous permet de faire face aux aléas de la vie comme la maladie, la vieillesse ou la pauvreté, le monde entier nous l’envie. Mais il y a un revers : ce système est aujourd’hui la cible des fraudeurs. Revenu de solidarité active (RSA), arrêts de travail, remboursements de soins, ces prestations sont détournées par de simples particuliers, des professionnels de santé ou même des bandes organisées aux méthodes redoutable





