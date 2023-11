Cantines scolaires : le pari gagnant du bio sans surcoût

lancent le soir à table des enfants scolarisés à Manduel, dans le Gard. Derrière les fourneaux des cantines scolaires de cette petite ville de 7 000 habitants s’active Lionel Senpau. Depuis plus de vingt ans, ce charismatique chef mitonne 500 repas quotidiens avec. Soit bien plus que l’objectif de 20 % de bio fixé il y a cinq ans dans la loi Egalim..

Cette année-là, les premiers cas de transmission à l’homme de la maladie de la « vache folle » sont constatés en France. Ses premiers doutes surgissent alors. Comment être sûr de ne pas intoxiquer les enfants ?

Le local paraît être une bonne piste pour s’assurer de la provenance des produits. Après un recensement des producteurs autour de Manduel, le chef cuisinier suggère à la municipalité d’opter pour le circuit courtPour relever le défi, il convainc son équipeconfie Lionel Senpau, aussi inventif derrière un fourneau que devant un tableau de bord financier. headtopics.com

Saint-Denis a poussé le curseur plus loin en engageant la gratuité des cantines en maternelle et progressivement en primaire. « Les collectivités ont la responsabilité de bien nourrir les enfants. C’est une aide aux familles en période d’inflation. Cela redonne de l’attractivité à l’école publique. Et sécurise les revenus des agriculteurs »,Des villes créent des régies maraîchères, rachètent des terres, se regroupent pour acheter de la vaisselle en inox ou externaliser le nettoyage des couverts.

