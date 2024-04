Canneséries : le jury de la compétition officielle dévoilé

La Croisette va bientôt se mettre au rythme des séries. Le coup d'envoi de la septième saison de Canneséries sera donné vendredi 5 avril sur la Côte d'Azur. À quelques jours de l'événement, le jury de la compétition officielle a été dévoilé par les organisateurs mardi 2 avril. Sa présidente est l'actrice danoise Sofie Gråbøl, connue principalement des fans de séries pour son rôle de l'inspectrice Sarah Lund dans The Killing, entre 2007 et 2012.

Une interprétation qui lui a valu un prix festival de télévision de Monte-Carlo. Elle sera accompagnée par le scénariste, réalisateur et producteur Olivier Abbou (Furie, Les Papillons Noirs et bientôt Drone Games sur Prime Video), du compositeur franco-tunisien césarisé pour Timbuktu Amine Bouhafa ou encore de l'actrice brésilienne Alice Braga, vue dans les séries Reine du Sud, We Are Who We Are de Luca Guadagnino et plus récemment Un meurtre au bout du monde, sur Disney

