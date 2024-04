Candidature déposée pour le siège vacant de l'Académie française

Selon une information recueillie par Le Figaro, Dominique Chagnollaud a déposé sa candidature au siège de l’Académie française rendu vacant par la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Ancien collaborateur de Philippe de Gaulle et de Simone Veil, l’intéressé est également ex-conseiller juridique du comte de Paris Henri d'Orléans. Si les membres du collège décidaient de choisir un constitutionnaliste, le professeur serait en concurrence avec la candidature de Laurent Fabius .

Président du Cercle des Constitutionnalistes, le nouveau candidat revendique une proximité avec au moins trois académiciens bien connus : il appartient à l'école du doyen Georges Vedel et fut un proche à la fois de Maurice Druon et de René Rémond. Parmi les autres candidatures annoncées pour le siège numéro 16, sont cités les noms d'Yves-Denis Delaporte, Éric Dubois, Eduardo Pisani, Olivier Mathieu, Nicolas Grenier, Isabelle Autissier, Jean-Yves Gerlat et Robin Allai

