Campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV) : un succès mitigé

Cette année et depuis le mois d'octobre se tient pour la première fois une campagne nationale et gratuite de vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV). En clair: les élèves de 5e âgés de 11 à 14 ans de tous les collèges publics et des établissements privés sous contrat volontaires sont concernés. Mais cette vaccination n'est pas obligatoire.

Concrètement, les parents ont en principe été informés à la rentrée de septembre et devaient donner leur consentement par écrit s'ils souhaitaient que leurs enfants en bénéficient. "Le succès de la campagne est très très très mitigé", affirme à BFMTV.com Laurent Kaufmann, chef d'établissement et secrétaire fédéral du Sgen-CFDT. "Techniquement et logistiquement, tout s'est très bien passé", indique de son côté sous couvert d'anonymat un médecin qui a participé à la campagne dans le département de la Seine-Saint-Denis. "Le problème, c'est qu'il n'y a eu personne." "Dans certains établissements, je suis venu pour vacciner trois élèves. On a complètement loupé la cibl





