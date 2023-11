Campagne de sensibilisation et d'information sur le VIH à Paris

« Zéro infection, zéro décès et zéro discrimination à l’horizon 2030 ». Le message est clair. Ce mardi, à l’occasion des 40 ans de l’identification du VIH et en amont de la journée mondiale de lutte contre le VIH, la Ville de Paris, par la voix de l’adjointe à la santé publique, Anne-Claire Boux, et ses partenaires, ont présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d’information qui va être déployée à partir du 29 septembre prochain.

Selon un sondage Ifop commandé par l’association Vers Paris sans Sida, le « travail de sensibilisation qui reste à faire est immense » au sujet du VIH en Île-de-France qui représente 40 % des dépistages positifs en France.Une campagne à destination du grand public, des personnes les plus exposées et des personnels soignants« 47 % des Franciliens ne savent pas qu’une personne qui suit bien son traitement ne peut plus transmettre le VIH. » « 69 % ne savent pas que la PrEP permet de prévenir l’infection. » « 49 % ne savent pas qu’il est possible de réaliser un dépistage dans un laboratoire de la ville sans ordonnance et sans avancer de frai





