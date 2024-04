Campagne de collecte de sang à l'Union

03/04/2024

Santé

L’amicale des donneurs de sang Unionais et l’Établissement français du sang (EFS) organisent une campagne de collecte les 8, 9 et 10 avril à la salle des fêtes de l’Union. Il s’agit de la deuxième opération de l’année, et le cap des 200 donneurs est fixé.

