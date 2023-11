Camp de concentration de Thil : le dévoilement d’une stèle en hommage aux Juifs déportés en présence de Yaël B

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

La cohabitation entre juifs et arabes à Jaffa se complique pendant la guerreDepuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la cohabitation entre juifs et arabes à Jaffa devient de plus en plus compliquée. Les tensions sont palpables et le dialogue est rompu entre voisins. Les Arabes craignent d'être arrêtés par la police s'ils expriment leur soutien aux civils de Gaza. Lire la suite ⮕

"Sale juifs" : un tag antisémite découvert sur le mur d'une école à LyonUn tag antisémite avec les inscriptions "Sale juifs" et "viva Palestin" a été découvert sur le mur de l'école élémentaire Montaigne à Lyon. Une plainte va être déposée par le Conseil représentatif des institutions juives de France Auvergne Rhône-Alpes (Crif AURA). Depuis les attaques du Hamas en Israël, 719 événements ou incidents antisémites ont été recensés en France. Lire la suite ⮕

Antisémitisme : lettre aux Français juifsDepuis le 7 octobre, une immense douleur m'envahit, un malaise perturbant mon être. Les images révèlent la violence d'une horde islamiste fanatisée qui détruit l'Humanité. Les terroristes du Hamas sont les dévots d'un diable qui veut anéantir le nom de Dieu. Ces images atroces réveillent les peurs du passé. La mort rôde, mais nous aimons et sanctifions la vie. Lire la suite ⮕

Psychose et peur chez les juifs de France après l'attaque terroriste du HamasDepuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël, les juifs de France sont assaillis de peur et de psychose. Malgré cela, aucun cas grave n'a été signalé dans la région. Le président du Crif Auvergne Rhône-Alpes appelle à la raison et souligne le vivre-ensemble à Marseille et Lyon. Lire la suite ⮕

Menaces contre le Rav Yéhia Benchetrit et des lieux de cultes juifsUn homme a été interpellé pour avoir proféré des menaces sur TikTok à l'encontre du Rav Yéhia Benchetrit et de lieux de cultes juifs. Il reproche l'inaction de la communauté internationale envers la Palestine. Lire la suite ⮕

La sécurité des citoyens juifs en Allemagne remise en questionLa présidente de la communauté juive à Berlin met en garde contre le manque de sécurité ressenti par les Juifs en Allemagne, malgré les assurances du gouvernement. Lire la suite ⮕