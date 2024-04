Camille Tréhout, céramiste, s'installe à Elven

Camille Tréhout, céramiste, a fraîchement arrêté ses activités parisiennes liées à la céramique et quitté son atelier de la Nièvre. Elle s’est depuis installée à Elven (Morbihan). Ce week-end, elle participe aux Journées européennes des métiers d’art. Depuis le mois de septembre, mon four et mon nécessaire ​de céramique ont migré au Guern, au Verger Perdu, chez Ritchie, créateur de glace bio.

Architecte de formation, scénographe d’expositions, Camille Tréhout a changé de vie après plusieurs stages et des rencontres déterminantes. La matière, la technique sur l’émail ont amené cette Parisienne à l’institut européen des arts céramiques en Alsace. Je travaille le grès et la porcelaine essentiellement, des terres du commerce ou récupérées dans la nature​Elle fait ses émaux et aime les contrastes de matière en y associant du végétal, du textile ou des pierre

