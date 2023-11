Camilla Parker Bowles, le «rottweiler» de Lady Diana

Scandales, Camilla Parker Bowles 2/4 : le «rottweiler» de Lady Diana Il fut un temps où Camilla Parker Bowles était sans doute la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Un temps où les Anglaises la poursuivaient avec leurs caddies dans les supermarchés, où les Britanniques (et le monde entier d’ailleurs) défendaient Diana, l’épouse trompée, la mère parfaite.

Comment Charles a-t-il repris contact avec Camilla des années après leur rencontre, alors qu’elle était mariée à Andrew Parker Bowles, et lui à Diana ? Dans quelle mesure Diana a tout fait pour écarter Camilla de son chemin à ce moment-là ? Pour y répondre, au micro de Scandales, se succèdent : - Philip Kyle, biographe et auteur de Charles III.

Zabou Breitman plonge dans la vie de Dorothy ParkerZabou Breitman fait disparaître le quatrième mur pour nous plonger dans la vie de Dorothy Parker, une femme d'esprit et libre. Elle adapte des textes brefs et interprète différents personnages avec talent et virtuosité. Lire la suite ⮕

Nicholas Witchell, la voix royale de la BBC, quitte la scèneEn 2006, Nicholas Witchell interviewant Camilla. Lire la suite ⮕

Marvel's Spider-Man 2 : Un jeu époustouflant sur PS5Le nouveau Marvel's Spider-Man 2 sur PS5 est un sérieux prétendant au titre de jeu de l'année. Avec une jouabilité fantastique, un scénario riche et des graphismes extraordinaires, ce jeu développé par Insomniac Games et édité par Sony promet un plaisir de jeu incroyable. Incarnez à la fois Peter Parker et Miles Morales dans cette suite directe des précédents opus, et affrontez l'ennemi Venom qui menace de détruire leurs vies et leur ville. Lire la suite ⮕

« Spider-Man 2 », une suite jouissive aux aventures des hommes-araignées«Spider-Man 2» cartonne sur PlayStation. Les nouvelles aventures de Peter Parker, associé à Miles Morales, offrent une expérience vidéoludique proche de la perfection. Un jeu d’action épique et parfaitement maîtrisé. Lire la suite ⮕

Arrêt de l'année académique à Gaza suite au décès de tous les étudiantsLe ministère de l'Éducation de Gaza annonce la fin de l'année universitaire en raison de la mort de tous les étudiants suite aux frappes aériennes israéliennes. Les universités de la région sont désormais privées de cours. Lire la suite ⮕

Asier Antonio rejoint Chambéry après avoir été élu coach de l'année en ProligueAsier Antonio, élu coach de l’année en Proligue avec Frontignan, rejoindra Chambéry à l’étage supérieur en juillet. Après des négociations compliquées, les deux clubs ont finalement trouvé un accord cette semaine. Asier Antonio exprime ses émotions contrastées suite à ce transfert. Lire la suite ⮕