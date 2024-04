Cambriolage dans une bijouterie à Ploërmel

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 4 avril 2024 à Ploërmel (Morbihan).La bijouterie Kévin d'Armor située 6 rue Charles de Gaulle a été victime d'un cambriolage.'Plusieurs bijoux ont été volés'Jean-Marie Poulard, le gérant, raconte :Deux jeunes sont entrés par effraction vers 2h du matin. Ils sont rentrés dans le magasin et ont commencé à voler quelques bijouxJean-Marie PoulardLa gendarmerie de Ploërmel poursuit : 'Le système d'alarme a mis les voleurs en fuite.

'À lire aussiKevin d'Armor : des bijoux imprimés en 3D à PloërmelEn effet, pendant leur larcin, les deux hommes ont déclenché une deuxième alarme mettant en route le système de fumigène : 'On les voit à la caméra. Ils ont pris la fuite à ce moment-là car ils ne voyaient plus rien', décrit Jean-Marie Poulard, victime pour la première fois d'un tel vol et qui assure que son commerce rouvrira dès demain vendredi 5 avri

Bijouterie Cambriolage Vol Ploërmel Bijoux

