Calme à la Bourse de Paris avant Thanksgiving

Nouvelle séance très calme aujourd’hui à la Bourse de Paris, suivant celle d’hier, à l’approche des fêtes de Thanksgiving, pendant lesquelles les marchés financiers américains, d’actions et d’obligations, seront fermés jeudi et ouverts uniquement pour une demi-séance vendredi pour le Black Friday.

La perspective d’une semaine écourtée à Wall Street, la plus importante place d’échanges d’actions au monde, et l’absence programmée du marché de taux américain, pas loin d’être le seul élément à vraiment retenir l’attention des boursiers en ce moment (surtout depuis la publication, la semaine dernière, des derniers indices des prix à la production et à la consommation aux Etats-Unis, témoignant d’un ralentissement plus net que prévu de l’inflation, ce qui laisse espérer que la Fed en a fini avec la hausse des taux), n’incitent pas les investisseurs à prendre des risques. Les catalyseurs viennent à manquer en cette fin d’année et les intervenants se raréfient alors que les hedge funds et les banques commencent à clôturer leurs cahiers de tradin





