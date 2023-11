Cahors. Une belle soirée Rock Métal aux Docks

Kérosène du métal français, ils ont su partager leur passion avec un public de tous âges, très enthousiaste. Ils affichent déjà quelques tours à leur compteur dont 3 albums, 3 tournées à feu et à sang de 250 dates, 1 passage au Zénith de Paris et 3 participations au Hellfest.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Cahors. Deux stages bien suivis pour les vacancesLors de la première semaine des vacances scolaires, l’Ecole de foot de Cahors FC a organisé deux stages de deux jours au terrain synthétique de Pierre Ilbert. Malgré un temps pluvieux, 26 jeunes joueurs âgés de 7 et 8...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Valérie Rapaud clôt le chapitre de 40 ans de livres anciens et modernes à CahorsAprès 40 ans à tenir la Librairie Ancienne à Cahors et 25 à organiser le salon du Livre ancien et moderne, Valérie Rapaud passe le flambeau à un jeune couple. Cette dernière part pour de nouvelles aventures.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Nouveau président élu lors du conseil communautaire du Grand CahorsJean-Luc Marx a été élu président du Grand Cahors pour remplacer Jean-Marc Vayssouze. Les vice-présidents et les conseillers communautaires ont également été élus lors de cette réunion.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Cahors : Six mois de prison avec sursis pour un gendarme qui falsifiait ses procès-verbauxIl lui est reproché d’avoir classé deux affaires sans suite, sans avoir pris la peine de se rapprocher des victimes

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

ACTUFR: A Cahors, la boutique CBD Le Dispensaire est toujours ouverteRelaxée par le tribunal de Cahors, la boutique Le Dispensaire, en centre ville de Cahors est toujours ouverte et propose du CBD en filière bio et locale.

La source: actufr | Lire la suite ⮕