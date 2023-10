ans son atelier rempli de souvenirs d'époque, débordant de pompes à essence rouillées ou de plaques émaillées, Carl Burge apporte les dernières touches à une cabine téléphonique rouge emblématique duDepuis plus de 20 ans, cet homme de 54 ans donne une seconde jeunesse à ces cabines"légendaires" mais vieillissantes, abîmées par le climat humide anglais.

Depuis leur apparition dans les années 1920, ces cabines rouges sont devenues l'un des principaux symboles de Londres et du Royaume-Uni tout entier, mais la plupart ont disparu du paysage depuis l'apparition des téléphones portables.

Quelque 7.200 autres, qui étaient hors service, ont été récupérées par des collectivités, associations ou églises. Certaines ont été récupérées par les collectivités locales et transformées en mini-bibliothèques, en kiosques d'information pour les touristes ou même en défibrillateurs. headtopics.com

En bordure de Russel Square, Daniele Benedettini s'est installé à l'intérieur de deux cabines téléphoniques rouges pour vendre le célèbre dessert italien. Ouvrir une boutique dans une ancienne cabine, louée à un propriétaire privé, lui coûte aussi moins cher qu'une boutique classique, précise le jeune homme de 29 ans, qui a commencé avec Walkmisu avant d'ouvrir un café à proximité.

Selon Carl Burge, la restauration d'une cabine téléphonique prend en moyenne six semaines, et commence par un démantèlement"minutieux" jusqu'à l'os. Une fois que le cadre en fonte est débarrassé de tous ses composants, il est décapé à la sableuse pour éliminer la peinture, la rouille et toute autre impureté. headtopics.com

