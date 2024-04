Café Mortel : une alternative funéraire proposée par la Coopérative Funéraire Occitane

Regarder la mort autrement, démystifier le funéraire, faire évoluer les rites et lieux de la mort le temps d’un « Café Mortel », moment convivial pour s’informer, échanger et débattre d’un sujet tabou. C’est ce que propose la Coopérative Funéraire Occitane ce mercredi 3 avril après-midi, sur le site du Pôle Funéraire public de Toulouse Métropole sud, après la visite de son crématorium et funérarium.

Créée en 2022 et basée sur le pôle d’Économie Sociale et Solidaire des « Herbes Folles » dans le quartier de Bonnefoy à Toulouse, la Coopérative Funéraire Occitane est un collectif de citoyennes et citoyens dont l’ambition est de renouveler l’offre de services du secteur funéraire, pour des services accessibles tenant compte de la solidarité. « Nous ne réinventons rien, mais réfléchissons ensemble à ce qui nous manque, nous citoyens, afin de développer une alternative funérair

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.



