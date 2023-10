Caen Handball. Roch Bedos après la défaite contre Sarrebourg : 'Evidemment, j'ai honte'

Roch Bedos est apparu très touché, vendredi 27 octobre 2023, après la défaite de cinq buts du Caen Handball sur Sarrebourg, lanterne rouge du classement de Proligue (29-34). L'entraîneur des Vikings fustige le manque de caractère de ses joueurs, qui ont très vite abandonné la partie en première mi-temps. Ses mots à chaud.Roch Bedos, entraîneur du Caen Handball : 'On a touché le fond. Rien ne fonctionne.

'On a bafoué ce pourquoi on fait ce métier'On joue un match de championnat dans une salle incroyable, avec encore beaucoup de monde. On a de la chance de ne pas se faire huer. Au foot, les supporters nous auraient lancé des fumigènes. J'ai honte de ce qu'on peut proposer, évidemment. On ne peut pas se présenter sur le terrain avec si peu de hargne. La motivation, elle y est. Mais c'est la motivation de gens tranquilles.

«Alphonse de Nicolas Bedos casse les codes d'une époque empreinte de puritanisme»FIGAROVOX/HUMEUR - Face aux critiques adressées à la nouvelle série de Nicolas Bedos, visé par une enquête pour viol et une plainte pour agression sexuelle, le journaliste Benjamin Sire loue les qualités du réalisateur et de son œuvre. Selon lui «Alphonse» est sacrifiée sur l'autel du temps et de la lâcheté. Lire la suite ⮕

L’aéroport de Caen-Carpiquet fermé pour travaux en mars 2024 : quel impact pour les usagers ?Des travaux de requalification de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) nécessitent sa fermeture du 11 mars au 18 avril 2024. Si le trafic aérien sera suspendu, certains vols seront accessibles depuis l’aéroport de Deauville et certaines activités maintenues. On fait le point. Lire la suite ⮕

Caen: une femme condamnée à un an de prison pour trafic de stupéfiantVIDÉO - Une femme de 22 ans a été condamnée mercredi à Caen pour trafic de stupéfiants. Un kilo de stupéfiant avait été découvert dans son estomac. Lire la suite ⮕

Ports de Caen et de Ouistreham, canal : une nouvelle gestion et des ambitionsUne société publique a été créée pour gérer les activités nautiques entre les ports de Caen et de Ouistreham. L'objectif est de dynamiser la filière nautisme-plaisance. Lire la suite ⮕

À Caen, le musée de Normandie ferme jusqu’à début décembre pour des travauxLe musée de Normandie, situé dans l’enceinte du château de Caen (Calvados), va fermer ses portes au public du 6 novembre au 1er décembre 2023. Le temps pour le site de réaliser des travaux « devenus nécessaires ». Lire la suite ⮕

