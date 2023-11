'C'est une destination agréable toute l'année, pas seulement l'été', ces touristes qui viennent découvrir la C

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

LE_FIGARO: La Toussaint, une «fête de tous les saints», mais pas que...Que fête-t-on le 1er novembre? Le jour de «tous les saints» inaugure le mois des morts. Louis Manaranche, agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées Fonder demain, revient sur l'origine et l'histoire de ces expressions chrétiennes.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Toussaint : près d'un tiers des Français croit à une vie après la mort d'après une étude de l'IfopChaque jour, Céline Géraud et ses invités font un point complet sur l'actualité.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Lomme: les tombes nettoyées avant La ToussaintVIDÉO - Depuis quelques jours, les agents s'affairent pour nettoyer les tombes à Lomme. La Toussaint représente environ un quart des nettoyages de l'année.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Marseille: Monique, fleuriste depuis 43 ans, prête pour la ToussaintVIDÉO - Les chrysanthèmes sont les stars de la Toussaint. Dans le 12e arrondissement de Marseille, Monique, une fleuriste depuis 43 ans, se tient prête à accueillir les clients nombreux en cette période.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Voitures interdites dans les cimetières d'Amiens pour la Toussaint : des voiturettes électriques avec chauffeuA Amiens, en prévision de l'affluence pour la Toussaint, les voitures sont interdites dans les allées des cimetières de la ville. Mais la municipalité propose des voiturettes électriques avec chauffeurs, afin que les personnes...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Fête de la Toussaint : pourquoi le 1er novembre est-il férié ?La Toussaint est la fête de tous les saints, l'occasion d'honorer, pour les catholiques, les compagnons du Christ par exemple. (Photo d'illustration).

La source: LePoint | Lire la suite ⮕