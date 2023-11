'C’est trop cool, ça va faire revivre Saint-Jouvent !' Ils ont fui la guerre et rouvre une boulangerie dans un

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

JOURNALDUGEEK: Les humains peuvent-ils faire des bébés dans l’espace ?Des chercheurs ont envoyé des embryons de souris à bord de l'ISS pour étudier la viabilité des grossesses spatiales, et les résultats sont encourageants.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: La Ciotat : ils veulent faire de la ville une véritable 'cité culturelle'Depuis deux ans, l'association La Ciotat Culture organise des événements tout public, dont trois grands : le festival de jazz, le salon du livre et la fête de la culture.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Ils entreprennent de faire un grand ménage dans leur nouvelle maison, ce qu’ils découvrent au fond du jardin les traumatiseActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Ils feignent d’installer des alarmes pour repérer les lieux avant un cambriolageLa police de Périgueux met en garde les habitants contre ce schéma qui s’est répété à trois reprises ces derniers jours dans l’agglomération

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Ils volent presque 10 000 euros de matériel informatique dans une association à CajarcJeudi dernier, ils étaient deux à être convoqués devant le tribunal de Cahors pour avoir dérobé 10 000 euros de matériel informatique au préjudice de l'association 'Le collectif' à Cajarc.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Hôpital de Saint-Junien : nouvelle fermeture du service des urgencesDepuis le mois de juillet, les fermetures temporaires du service des urgences de l'hôpital de Saint-Junien se multiplient. Confrontée à une impossibilité de recrutement de médecins titulaires, la direction doit régulièrement...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕