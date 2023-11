C’est officiel, YouTube veut tuer les bloqueurs de pub

», a justifié un porte-parole de la plateforme à Engadget. L’écran bloquant le visionnage de la vidéo en cas de détection d’un bloqueur de pub devrait donc se démocratiser plus largement dans les prochains jours, au grand dam des internautes un peu partout dans le monde.

Derrière ce serrage de vis se cache une volonté de YouTube de reprendre la main sur la monétisation de ses contenus, en multipliant notamment le nombre et les formats publicitaires qui accompagnent les différentes vidéos

Nous avons lancé cette campagne pour inciter les utilisateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube PremiumLes pubs se multiplient sur Youtube... à moins que vous ne souscriviez à un abonnement Premium © PixieMe / Shutterstocke » d’après la communication de l’entreprise.

tout accès à un appareil qui n’est pas strictement nécessaire à la fourniture d’un service demandé requiert le consentement de l’utilisateurSi l’on en croit les premiers retours sur Reddit, les internautes ne semblent pas ravis de cette nouvelle politique mise en place par YouTube. Les appels au boycott ou les astuces pour contourner les restrictions se multiplient un peu partout.Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies.

