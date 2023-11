«C'est le souvenir qui prime» : un Français sur deux préfère la crémation à l'inhumation

Des cendres à disperser dans la nature, au pied d'un arbre, cela ne gêne pas Samuel."C'est surtout le souvenir qui prime. Dans la journée, on a toujours des petits moments où on pense aux proches. C'est plus la tendance de se faire incinérer plus tard", ajoute-t-il de son côté.Bien que très catholique, Irène, d'origine polonaise, assure vouloir rejoindre son mari, dont les cendres reposent au colombarium du cimetière.

Face à la demande, il faut parfois une semaine d'attente dans le nord de la France pour obtenir un créneau de crémation.

