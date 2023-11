Bus de l’OL caillassé à Marseille : 9 interpellations, des incidents «inacceptables» pour Darmanin

Le bus de l’équipe de l’Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, entraînant l’annulation du match. La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée, tandis qu’un impact a aussi été aperçu sur le côté gauche du véhicule. L’entraîneur Fabio Grosso a été blessé au visage.

Deux déplacements des supporters de l’OM interdits Depuis le début de la saison de football, « trois déplacements de supporters ont été interdits, dont deux concernaient » l’OM, a souligné le ministre. « J’ai compris qu’il fallait peut-être plus systématiquement interdire la venue de supporters », a poursuivi M. Darmanin.

Incidents OM/OL: « Inacceptables », « 9 interpellations », selon DarmaninGérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille étaient « inacceptables », ajoutant qu’ils avaient donné lieu à « neuf interpellations ». Lire la suite ⮕

Incidents Marseille-Lyon : les réactions de Gérald Darmanin, Gianni Infantino et Amélie Oudéa-CastéraGérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille dimanche soir étaient « inacceptables », ajoutant qu’ils avaient donné lieu à « neuf interpellations » Lire la suite ⮕

Le bus des joueurs de l'OL caillassé avant le match contre MarseilleAvant le match entre Marseille et Lyon, le bus des joueurs de l'OL a été caillassé, causant des dégâts matériels et des blessures à l'entraîneur lyonnais et son adjoint. Lire la suite ⮕

Attaque du bus de l'Olympique Lyonnais avant le match contre l'Olympique de MarseilleAu stade Vélodrome, le bus de l'Olympique Lyonnais a été attaqué par des supporteurs de l'Olympique de Marseille, causant des blessures à l'entraîneur Fabio Grosso. Une réunion est en cours pour décider si le match pourra avoir lieu. Lire la suite ⮕

Le bus de l'OL caillassé, Grosso blessé : Lyon-Marseille aura-t-il lieu ?L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Attaque du bus de Lyon par des supporters de MarseilleLe président de Lyon, John Textor, s’est dit très en colère après l’attaque par des supporters de Marseille du bus de son équipe qui a blessé l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso, provoquant l’annulation du dernier match de la 10e journée de Ligue 1. Lire la suite ⮕